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Malatya'da hastanede silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 00:28 | Son Güncelleme

Malatya'da hastanede silahlı kavga

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin yoğun bakım servisi önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, ölen ya da yaralananın olmadı. Kavganın ardından polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, zanlıların üzerinde yaptığı aramada 2 tabanca, 4 bıçak ve 20 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Öte yandan kavga sırasında hastanenin kapısı ve iki camına kurşun isabet ettiği görüldü.

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Malatya Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Silahlı kavga

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