Malatya'da hırsızlık operasyonu

Malatya'da hırsızlık ve mala zarar verme suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Darende ilçesi Irmaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Telekom'a ait yaklaşık 400 metrelik kablonun çalınması ile 12 mala zarar verme suçuna karıştığı belirlenen C.Y. yakalandı.

C.Y'nin ifadesi doğrultusunda olaylara karıştığı tespit edilen M.Ç. de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 zanlı da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Firari M.I'nın yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

