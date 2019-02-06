Malatya'da hırsızlık operasyonu

Malatya'da, çok sayıda araç ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte Şifa, Çavuşoğlu ve Akpınar mahallelerinde araçlardan akü, teyp ve amfi çalınması ile bazı iş yerlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlıkların meydana geldiği adreslerin çevresinde detaylı soruşturma yürüten ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ, M.G, Ş.K. ve R.İ. tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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