Malatya'da husumetli aileler arasında kavga: 5 yaralı

Malatya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma çıktı.

Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda N.K. ile F.K. bıçakla, A.T, Ş.T. ve A.T. ise darp sonucu yaralandı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, hastanelerde ve kavganın yaşandığı yerde olayın büyümemesi için önlem aldı.

