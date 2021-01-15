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  4. Malatya’da husumetli ailelerin barışma toplantısında kavga: 3 yaralı

Malatya’da husumetli ailelerin barışma toplantısında kavga: 3 yaralı

15.01.2021 21:38 | Son Güncelleme:
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Malatya’da aralarında kız kaçırma mevzusundan husumet olan iki ailenin barışmak için bir araya geldiği toplantıda kavga çıktı.

Malatya’da aralarında kız kaçırma mevzusundan husumet olan iki ailenin barışmak için bir araya geldiği toplantıda kavga çıktı. Bıçağında kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, 19.30 sularından Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında kız kaçırma mevzusundan husumet olan iki aile barışmak için Çakmak Sokak’ta bulunan bir apartmanda bir araya geldi. Barışma toplantısında taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, M.A., O.A,.M.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın gerçekleştiği bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken, olaya karıştıkları belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceme sürüyor.

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