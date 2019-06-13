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Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 23:22 | Son Güncelleme

MALATYA'da, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Miraç E., H.B.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Miraç E., H.B.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan H.B. ile Miraç E. bir iş hanında karşılaştı, tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.B.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar Miraç E.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan H.B.'yi av tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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