Malatya'da huzur operasyonunda 13 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 13 Ekim'de yurt genelinde huzur operasyonu düzenledi. Malatya'da 80 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonda belirlenen 15 adrese baskınlar yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli işleminin ardından salıverilirken, emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, çeşitli suçlardan mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Konya'da çiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulundu
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
Meteoroloji'den bugün (15 Ekim Pazartesi) için sağanak yağış uyarısı! Bu kentler dikkat...
‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Kraliyet düğününde gelinlik şaşkınlığı!
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum