HABER

Malatya'da huzur operasyonunda 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

MALATYA'da polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 13 Ekim'de yurt genelinde huzur operasyonu düzenledi. Malatya'da 80 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonda belirlenen 15 adrese baskınlar yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli işleminin ardından salıverilirken, emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, çeşitli suçlardan mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!
Sahte MİT'çi tutuklandıSahte MİT'çi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...

Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...

Bu köpeğin elinden her iş geliyor! Denizdeki çöpleri toplayıp yerleri süpürüyor

Bu köpeğin elinden her iş geliyor! Denizdeki çöpleri toplayıp yerleri süpürüyor

Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

1500 yıllık için dolu küp bulundu!

1500 yıllık için dolu küp bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.