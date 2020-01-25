HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da içme suyu kesintisi yapılacak

Malatya’da içme suyu kesintisi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Malatya’da bir su deposunda deprem sırasında oluşan sarsıntıdan dolayı ana vana arızasının giderilmesi için içme suyu kesintisi yapılacak.Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü deprem esnasında oluşan sarsıntıdan dolayı Paşaköşkü Su Deposunda oluşan ana vana arızasının giderilmesi için 25 Ocak 2020 Cumartesi (bugün) saat 15.00-22.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerine bağlı, Akpınar, Sancaktar, İsmetiye, Hamidiye, Dabakhane, Yenihamam, Kabaklıbağ, Niyazi, Halfettin, Şifa, Sarıcıoğlu, Beylerbaşı, Şehit Fevzi, İlyas, İskender, Taştepe, Hidayet, Melekbaba, Hanımın Çiftliği, Çavuşoğlu, Salköprü mahallelerinde 25 Ocak 2020 Cumartesi günü 15.00-22.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Malatya’da bir su deposunda deprem sırasında oluşan sarsıntıdan dolayı ana vana arızasının giderilmesi için içme suyu kesintisi yapılacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü deprem esnasında oluşan sarsıntıdan dolayı Paşaköşkü Su Deposunda oluşan ana vana arızasının giderilmesi için 25 Ocak 2020 Cumartesi (bugün) saat 15.00-22.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerine bağlı, Akpınar, Sancaktar, İsmetiye, Hamidiye, Dabakhane, Yenihamam, Kabaklıbağ, Niyazi, Halfettin, Şifa, Sarıcıoğlu, Beylerbaşı, Şehit Fevzi, İlyas, İskender, Taştepe, Hidayet, Melekbaba, Hanımın Çiftliği, Çavuşoğlu, Salköprü mahallelerinde 25 Ocak 2020 Cumartesi günü 15.00-22.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Abonelerimizin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Edirneliler depremzedeler için tek yürek olduEdirneliler depremzedeler için tek yürek oldu
Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladıTürkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı
Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK'ten depremle ilgili yayınlar hakkında inceleme

Depremle ilgili yayınlar hakkında inceleme

Elazığ'daki deprem sonrası içme su kaynağında bulanıklık

Deprem sonrası içme su kaynağında bulanıklık

Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya’da hasar gören evler boşaltılıyor

Yetkililer uyardı, evler boşaltılıyor

Elazığ'daki deprem anları saniye sanyie kamerada

Depremde korku dolu anlar

İstanbul'da panik anları! Vatandaşlar deprem oluyor sandı

İstanbul'da panik anları! Vatandaşlar deprem oluyor sandı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.