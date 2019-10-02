HABER

Malatya’da iki ayrı bıçaklı kavga: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 00:36 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzeri şelale önünde meydana gelen ilk olayda, kardeş olan H.T.

Malatya’da iki ayrı bıçaklı kavga: 4 yaralı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzeri şelale önünde meydana gelen ilk olayda, kardeş olan H.T. (18), Y.T. (16) ile M.C. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden ötürü başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada H.T. sırt bölgesine Y.T. göğüs ve sırt bölgelerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken olayın şüphelisi M.C. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı kardeşler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli M.C.’yi yakalamak için bölgede çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede şahsı olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına alırken M.C.’nin de kolunda aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralandığını tespit etti. M.C.’nin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen diğer bir bıçaklı kavgada ise ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçakla yaralanırken olayın şüphesi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

Malatya’da iki ayrı bıçaklı kavga: 4 yaralı

Malatya’da iki ayrı bıçaklı kavga: 4 yaralı

Malatya’da iki ayrı bıçaklı kavga: 4 yaralı

Malatya’da iki ayrı bıçaklı kavga: 4 yaralı

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldıEline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralıSamsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.