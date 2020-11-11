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Malatya’da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 22:10 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkiinde odun yüklü 44 DS 902 plakalı traktöre sürücüsü öğrenilemeyen 44 BF 520 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkiinde odun yüklü 44 DS 902 plakalı traktöre sürücüsü öğrenilemeyen 44 BF 520 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yolda geçen araç sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı şahıs bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi Taştepe yolu üzerinde meydana gelen diğer bir trafik kazasında ise nakliyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı. İki kişinin yaralandığı kazada yaralılar Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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