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Malatya'da iki farklı alanda çıkan yangın, 20 hektarlık alanı küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

MALATYA'da, iki farklı ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Malatya'da iki farklı alanda çıkan yangın, 20 hektarlık alanı küle çevirdi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, iki farklı ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevler 20 hektarlık alan kül etti.
Öğle saatlerinde Orduzu Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerine vatandaşlar yardım etti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulanslarda oksijen verildi. Saat 12.30'da başlayan ve yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan küle döndü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ
Bir diğer yangın ise sabah saat 09.00'da Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye erleri sevk edildi. Çoğunlukla kayısı ve kavak ağaçlarının bulunduğu alana müdahale eden ekipler, rüzgarın etkisiyle artan alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Küle dönen 10 hektarlık alanda çıkan yangın 7 saatlik çalışmanın ardından saat 16.00'da kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yaklaşık 20 hektarlık alanı etkileyen yangınların çıkış sebeplerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Malatya'da iki farklı alanda çıkan yangın, 20 hektarlık alanı küle çevirdiMalatya'da iki farklı alanda çıkan yangın, 20 hektarlık alanı küle çevirdiMalatya'da iki farklı alanda çıkan yangın, 20 hektarlık alanı küle çevirdiMalatya'da iki farklı alanda çıkan yangın, 20 hektarlık alanı küle çevirdi

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