HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da iki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı

Malatya’da iki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı

18.03.2021 01:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişide yaralandı.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Uygur Sokak içerisinde bulunan bir iş hanının 2 katındaki dernekte iki grup arasından çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişide yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Uygur Sokak içerisinde bulunan bir iş hanının 2 katındaki dernekte iki grup arasından çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda Emrah Dalkılıç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. kolundan E.B ise bacaklarından yaralandı.
Olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen S.A., B,G, ile M.K. ekipler tarafından olayda kullanılan suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin olay yerinde detaylı inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Çanakkale Zaferi resimleriÇanakkale Zaferi resimleri
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
1/

En Çok Okunan Haberler

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

BİoNTech aşısı Türkiye'de! Bakan Koca açıkladı

BİoNTech aşısı Türkiye'de

18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili resimler | 18 Mart mesajları ile anılıyor

Çanakkale Zaferi resimleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Aşı pasaportu nedir? Aşı pasaportu nereden ve nasıl alınır?

Aşı pasaportu nedir?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan HDP kapatılma talebine yönelik açıklama

Fahrettin Altun'dan flaş HDP açıklaması: Tartışılmaz bir gerçek

Parkta erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülmüştü! Gizem Canbulut cinayetinde yeni gelişme

Erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülmüştü! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.