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Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 09:36 | Son Güncelleme

MALATYA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kimin ateşlediği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Yusuf Leventoğlu (26) ile Cihat Demez (26)'e isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Leventoğlu ve Demez' in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olaya karıştığı iddia edilen D.Ö., İ.B. ve T.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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