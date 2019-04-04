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Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 01:23 | Son Güncelleme

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.Olayda 4 adette silah ele geçirildi.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi yan tarafında bulunan bir alışveriş merkezindeki bir kafede iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Silahlarında kullanıldığı olayda, şans eseri yaralanan olmaz iken gruplardan biri Büyükşehir Belediyesi’ne sığındı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayda kullanılan 1’i kurusıkıdan bozma 3 tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.Olaya karıştıkları belirlenen 3 kişinin de gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.Olayda 4 adette silah ele geçirildi.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi yan tarafında bulunan bir alışveriş merkezindeki bir kafede iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Silahlarında kullanıldığı olayda, şans eseri yaralanan olmaz iken gruplardan biri Büyükşehir Belediyesi’ne sığındı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayda kullanılan 1’i kurusıkıdan bozma 3 tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.Olaya karıştıkları belirlenen 3 kişinin de gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı

Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı

Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı

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