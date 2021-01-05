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Malatya’da iki iş yerine kumar baskını

05.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Malatya’da iki iş yerine kumar baskını

Malatya’da iki ayrı adreste kumar oynayan toplam 7 şahıs hakkında işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, polis tarafından Dabakhane Mahallesi’nde isimsiz bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Malatya’da iki ayrı adreste kumar oynayan toplam 7 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, polis tarafından Dabakhane Mahallesi’nde isimsiz bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan çalışmada 2 şahsa idari işlem uygulandı. İşletmeci hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca işletmecinin Malatya 1 Sulh Ceza Hâkimliğince basit yaralama suçundan arandığı tespit edildi. 3 şahıs hakkında da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğinden gerekli tutanak tanzim edildi.
Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki bir iş yerinde ise kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine polis tarafından baskın düzenlendi. 3 şahsa idari işlem uygulanırken, işletmeci hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca 4 şahsa da sokağı çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğinden gerekli tutanak tanzim edildi.

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