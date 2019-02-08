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Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehi riçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (2)- Yeniden

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehi riçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçe yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Battal Yardımcı yönetimindeki 44 EB 711 plakalı halk otobüsü ile Ali Uçar idaresindeki Malatya Zafer firmasına ait 58 AAC 917 şehirlerarası otobüs kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 18 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, Mehmet Mustafa Koza (51) ise doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
VALİ BARUŞ: HANGİ ARACIN KURAL İHLALİ YAPTIĞI TESPİT EDİLECEK
Olay sonrası hastanelere kaldırılan yaralıları ziyaret eden Malatya Valisi Aydın Baruş daha sonra olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Baruş, kazanın saat 8.20'de meydana geldiğini kaydederek, şunları söyledi:
"Ankara istikametinden Malatya'ya gelen bir firmamıza ait yolcu otobüsü ile Malatya'dan Akçadağ ilçemize gelmekte olan Büyükşehir Belediyemize ait bir yolcu otobüsü Akçadağ kavşağında maalesef üzücü bir kazaya karışıyor. İnşallah böyle üzücü kazalara bir daha şahit olmayız. Buradan tüm şoför arkadaşlarımıza tekrar sesleniyorum; lütfen can taşıdıklarının farkına varsınlar. Özellikle kavşak noktalarında dikkat etsinler. Bu tür karlı yağışlı havalarda fren mesafesinin azalmasından dolayı da kazalar sık sık meydana geliyor. Dolayısıyla trafikte daha ağır ve yavaş seyretsinler, süratlerini azaltsınlar, kavşak noktalarında iyice düşürsünler ki böyle üzücü kazalara meydan vermeyelim. İncelemeler yapılacak emniyet müdürlüğümüz trafik ekipleri incelemeleri yapacaklar. Neticesi daha sonra anlaşılacak. Hangi aracın trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilecek ve gerekli yasal işlemler başlatılacak." Polis kaza ile ilgili geniş çapta soruşturma başlattı

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Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (2)- YenidenMalatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (2)- YenidenMalatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (2)- YenidenMalatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (2)- Yeniden

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