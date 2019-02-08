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Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:45 | Son Güncelleme

Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 10 yaralı

Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

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Malatya trafik kazası yaralı

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