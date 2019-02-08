Malatya’da iki otobüs çarpıştı: 18 yaralı

Malatya’da iki otobüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya’nın Akçadağ ilçesi girişinde meydana geldi. Özel halk otobüsü ile Malatya’nın Akçadağ ilçesine sefer yapan otobüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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