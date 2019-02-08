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Malatya’da iki otobüs çarpıştı: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Malatya’da iki otobüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.Kaza, Malatya’nın Akçadağ ilçesi girişinde meydana geldi.

Malatya’da iki otobüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya’nın Akçadağ ilçesi girişinde meydana geldi. Özel halk otobüsü ile Malatya’nın Akçadağ ilçesine sefer yapan otobüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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