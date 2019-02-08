Malatya'da iki otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var (1)

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, Akçadağ yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilidi.

