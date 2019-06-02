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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Özcan Gül (44) idaresindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil ile Tuncay Demirci'nin (35) kullandığı 44 AY 699 plakalı otomobil, Akçadağ - Darende kara yolunun Doğanlar ayrımı mevkisinde çarpıştı.

44 AY 699 plakalı otomobilde bulunan Sevgi Demirci (31) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde sıkışan sürücü Demirci ile aynı araçtaki Berika (7) ve Zümra Demirci (3), Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Malatya trafik kazası

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