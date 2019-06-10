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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 22:46 | Son Güncelleme

MALATYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Gizem Kaya yönetimindeki 44 BJ 756 plakalı otomobil ile Mikail Karakuş yönetimindeki 44 PT 067 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobillerde sıkışan sürücüler Gizem Kaya ve Mikail Karakuş ile Sıdıka Göktürk, Ünal Dinçer ve Hüseyin Karaavcı yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralılardan, Gizem Kaya ile Sıdıka Göktürk ve Ünal Dinçer'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan ise yol, otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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