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Malatya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.30 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

Malatya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 34 AT 6691 plakalı otomobil, A.O.T. yönetimindeki 01 DK 904 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden A.O.T. ve yolculardan H.M.Ş. (83) ile S.B. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan H.M.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Malatya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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