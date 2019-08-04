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Malatya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 01:10 | Son Güncelleme

Malatya iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; M.G.

Malatya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Malatya iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; M.G. yönetimindeki 44 T 1050 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 44 AAS 785 plakalı otomobil Tavşantepe mevkiinde çarpıştı.Kazada M.G., G.E.,N.A., K.A, H.A, Ş.A., ile Ş.A. yaralandı.
Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Malatya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

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