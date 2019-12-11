HABER

Malatya'da iletişimciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

Malatya'da iletişimciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya'da İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.

Önal, fotoğrafların güzel ve renkli olduğunu belirterek, "Seçerken zorlanacağımız kadar güzel fotoğraflar ve elenerek bu noktaya gelmiş. Toplumun duyarlı olduğu hususların ön plana çıkıp çıkmaması beni ilgilendiriyor. Aslında herkesi heyecanlandıran, etkileyen aynı zamanda da teknik boyutu güzel olan fotoğraflar." dedi.

- "Olağanüstü fotoğraflar var"

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Nisan ise haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların tamamının başarılı olduğunu anlatan Nisan, seçim yaparken zorlandığını ifade etti.

Nisan, fotoğrafların tamamının birbirinden kaliteli olduğunu aktararak, "Olağanüstü fotoğraflar var. Mesleki açıdan baktığımızda bazen binlerce kelimenin anlatamadığını sadece bir fotoğraf karesi anlatabiliyor. Yani milyonlarca kelimenin yerine geçebiliyor vermiş olduğu mesajla. Bu çerçeveden bakmaya çalıştım. Fotoğraf içeriği taşıyor mu, habercilik açısından değerlendirmeye çalıştım. AA'nın böyle bir çalışma yapması bizim için gurur verici. Özellikle öğrencilerimizi de teşvik etmesi noktasında da kaliteli olacağını düşünüyorum."

- "Bazı fotoğraflar çok etkileyiciydi"

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını seçti.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kübra Yılmaz, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Seçim yapmakta zorlandığını anlatan Yılmaz, "Bazı fotoğraflar çok etkileyiciydi. Çekim teknikleri olsun, görseli ön plana çıkarma olsun, gerçekten çok güzel fotoğraflardı. Bir iletişimci olarak fotoğraflara daha çok haber gözüyle baktım." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
'Daltonlar' hırsızlık çetesine operasyona 3 tutuklama'Daltonlar' hırsızlık çetesine operasyona 3 tutuklama
'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Malatya öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı

Cinsel istismar iddiası bulunan öğretmen intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.