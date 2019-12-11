Malatya'da iletişimciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Önal, fotoğrafların güzel ve renkli olduğunu belirterek, "Seçerken zorlanacağımız kadar güzel fotoğraflar ve elenerek bu noktaya gelmiş. Toplumun duyarlı olduğu hususların ön plana çıkıp çıkmaması beni ilgilendiriyor. Aslında herkesi heyecanlandıran, etkileyen aynı zamanda da teknik boyutu güzel olan fotoğraflar." dedi.

Fotoğrafların tamamının başarılı olduğunu anlatan Nisan, seçim yaparken zorlandığını ifade etti.

Nisan, fotoğrafların tamamının birbirinden kaliteli olduğunu aktararak, "Olağanüstü fotoğraflar var. Mesleki açıdan baktığımızda bazen binlerce kelimenin anlatamadığını sadece bir fotoğraf karesi anlatabiliyor. Yani milyonlarca kelimenin yerine geçebiliyor vermiş olduğu mesajla. Bu çerçeveden bakmaya çalıştım. Fotoğraf içeriği taşıyor mu, habercilik açısından değerlendirmeye çalıştım. AA'nın böyle bir çalışma yapması bizim için gurur verici. Özellikle öğrencilerimizi de teşvik etmesi noktasında da kaliteli olacağını düşünüyorum."

- "Bazı fotoğraflar çok etkileyiciydi"

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını seçti.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kübra Yılmaz, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Seçim yapmakta zorlandığını anlatan Yılmaz, "Bazı fotoğraflar çok etkileyiciydi. Çekim teknikleri olsun, görseli ön plana çıkarma olsun, gerçekten çok güzel fotoğraflardı. Bir iletişimci olarak fotoğraflara daha çok haber gözüyle baktım." değerlendirmesinde bulundu.

