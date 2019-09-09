Malatya’da ilk kenevir hasadı başladı

Malatya’da izinli olarak yetiştirilen kenevir de ilk hasat gerçekleştirildi.

İzinli olarak kenevir ekiminin yapıldığı iller arasında bulunan Malatya’da, Battalgazi elçesinde 1 dekarlık alana ekilen kenevir bitkisinde ilk hasat gerçekleştirildi. Eski Malatya mahallesinde üretici Selma Öleş tarafından 1 dekarlık alana ekimi yapılan kenevir bitkisi, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit’in de katılımıyla ilk hasadı yapıldı. Burada konuşan çiftçi Selma Öleş, “Malatya da kenevir yetiştiricilerden ikinci üreticiyim. Burada Tarım İl Müdürümüz Tahir Bey ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Bugün ilk hasadımızı yapacağız" ifadesinde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise Malatya’nın kenevir üretiminin yapılacağı iller arasında olduğunu anımsatarak, “İlimizde 39 çiftçimiz kenevir ekmek için müracaat etti. Bunlardan 21’ine izin verilmesine rağmen sadece 2 çiftçimiz kenevir ekimi gerçekleştirdi” dedi. Kayısı Araştırma Enstitüsü ve Turgut Özal Üniversitesi ile de ARGE amaçlı kenevir ekiminin yapıldığını belirten Macit, “Kenevirin sanayi alanında kullanılma aşamasının hem araştırma hem de üretimde katkı sağlaması açısından önemli bir bitkidir. Malatya’mızda ileriki dönemlerde belki yaygınlaşabilir ama özellikle Selma Hanımın çalışmaları ışık verdi üreticilerimize. Belki sanayicilerimize de ışık verecektir. Kendisi hem kenevir yetiştirdi hem de onu ürüne dönüştürmek üzere çalışmaları var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İlimiz için önemli bir ürün. Malatya kayısı ile anılmasına rağmen birçok üründe de söz sahibi bir ilimiz. Sanayiye yönelik kenevirde de söz sahibi olacaktır. Bunun ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. Önder çiftçilerimiz arasına girecek ve bununda yaygınlaşması sağlanacaktır” diye konuştu.

Battalgazi Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Hasan Yazlak’ta lif üretimi için üretime yönelik bilgiler vererek “Battalgazi İlçe Tarım Müdürlüğü olarak 2019 yılı kenevir üretimi kapsamında yaklaşık 30 müracaat aldık. Bunlardan 15 kişiye izin verildi” ifadelerini kullandı.

Kenevir üretiminin Bakanlıkça desteklenmesi ile birlikte Samsun’dan vezir ve narlı tohum çeşitlerinin Malatya’ya getirilerek deneme çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Yazlak, “Bizler ilçe müdürlüğü olarak yaklaşık deneme sürecinden, şuan ki hasat dönemi sürecine kadar hep takip içerisinde kaldık. 11 hafta boyunca her hafta üretim aşamaları nelerdir süreci nasıl gitmektedir her türlü teknik ve alt yapı konusunda desteklerini verdik. Ektiğimiz dekarlık alanda yaklaşık 40 kilo civarı bir kenevir ürünü elde etmeyi bekliyoruz. Kullanacağımız ürün kenevir saplarının kurutulmasından sonra bunların hamur haline getirilmesi daha sonra bunların parçalanması daha sonrada kenevir hamurunun oluşturulması amaçlı kullanılacaktır. Bu neden ile de kayısıdan sonra bölgemizde kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi konusunda son derece önemli ve stratejik bir ürün olduğunu düşünüyorum. Malatya’da yapılacak olan bu çalışma bir ARGE değeri taşıyacaktır. Özellikle bu ARGE anlamında ürünün ileriye dönük yapılması ve bu konuda farklı üreticilerin yapacağı çalışmalara örnek olması konusunda ilçe müdürlüğümüzü son derece mutlu ediyor" diye konuştu.



