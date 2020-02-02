HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da inşaatlara beton dökümü durduruldu

Malatya’da inşaatlara beton dökümü durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:04 | Son Güncelleme

Malatya’da depremden sonra inşaatlara beton dökümü durduruldu.

Malatya’da depremden sonra inşaatlara beton dökümü durduruldu. Artçı depremlerin devam etmesinden dolayı böyle bir karar alındığı bildirildi.
Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı ve Malatya İnönü Üniversitesi İnşaat Bölümü Teknik Programlar Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu yaptığı açıklamada, "Artçı depremlerin devam ettiği bir dönemde, beton dökümünün durdurulması mantıklı. Artçı depremler, depremin olduğu günden 1-1,5 ay süreyle devam etmesini bekliyoruz. Artçı deprem bitene kadar tahminen 1-1,5 ay kadar beton dökülmemesi isabetlidir" ifadelerini kullandı.
Aluçlu, “İnşaatta ölü denilen sezondayız. Eksi 5 derecenin altında beton dökülmesi zaten sakıncalı. Dolayısıyla, inşaatlara beton dökümünün durdurulması isabetli bir karardır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Yer: Bursa! Domuzlar market bastıYer: Bursa! Domuzlar market bastı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da karnı acıkan domuzlar markete girdi

Yer: Bursa! Domuzlar market bastı

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.