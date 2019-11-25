HABER

Malatya'da iş yerinden bakır kablo çalan iki şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 21:44 | Son Güncelleme

Malatya'da iş yerinden bakır kablo çalan iki şüpheli yakalandı

Malatya'da bir iş yerinden bakır kablo çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada iş yerinden 4-5 bin lira değerindeki bakır kabloyu çalan şüphelilerin T.Y. ve S.Y. olduğunu belirledi.

Zanlılar, operasyonla gözaltına alınırken, çalınan bakır kabloları satın alan İ.K'ye "suç eşyası satın almaktan" işlem yapıldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Alanya’da yüzlerce kişi ‘kadına şiddet’e karşı yürüdüAlanya’da yüzlerce kişi ‘kadına şiddet’e karşı yürüdü
Otomobil istinat duvarını yıkıp bahçeye girdiOtomobil istinat duvarını yıkıp bahçeye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakır kablo gözaltı hırsızlık Malatya operasyon

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğrayıp gasp edildiğini iddia etti

Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğrayıp gasp edildiğini iddia etti

İstiklal Caddesi’nde kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahalesi

Taksim'de kadınların eylemine müdahale!

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

MSB: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.