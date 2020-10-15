Malatya’da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Malatya’da sabah saatlerinde bir işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 12 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu mahallesinde sabah 07.30 sıralarında Mehmet Hanifi K. idaresindeki 44 S 0620 plakalı Isuzu marka servis aracı dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile yol kenarına devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, kazada yaralanan 12 işçi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

