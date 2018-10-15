Malatya'da istinat duvarı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, inşaatı süren bir okulun istinat duvarının çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Çamurlu Mahallesi'nde inşaatı süren bir okulda, işçiler Nihat Aslan, Yılmaz Ernez, Süleyman Kaya ve Sedat Kaya'nın üzerine taşla ördükleri istinat duvarı çöktü.

Göçük altında kalan işçiler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralı işçilerden Nihat Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

