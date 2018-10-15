Malatya'da istinat duvarı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, inşaatı süren bir okulun istinat duvarının çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.
Çamurlu Mahallesi'nde inşaatı süren bir okulda, işçiler Nihat Aslan, Yılmaz Ernez, Süleyman Kaya ve Sedat Kaya'nın üzerine taşla ördükleri istinat duvarı çöktü.
Göçük altında kalan işçiler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralı işçilerden Nihat Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Oltayla yakaladı! Sudan çıkardığında neye uğradığını şaşırdı
Genç mucidin uçan aracı görenleri hayran bıraktı!
Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...
Tarihi ada 7,8 milyon dolara satışa çıkarıldı
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Okuyucu Yorumları 0 yorum