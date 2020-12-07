Malatya’da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde jandarma aracının devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pütürge- Doğanyol ilçeleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekip devriye görevini tamamladıktan sonra karakola döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç devrildi. Kazada 5 asker yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkarılarak İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

