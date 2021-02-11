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Malatya’da kaçak içkiye geçit yok

11.02.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Malatya’da kaçak içkiye geçit yok

Malatya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 100 litre kaçak rakı ele geçirilirken, yasa dışı alkol üretimi ve satışı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi’nde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Malatya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 100 litre kaçak rakı ele geçirilirken, yasa dışı alkol üretimi ve satışı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi’nde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 100 litre kaçak rakı, 1 adet kaynatma kazanı, 1 adet damıtma aparatı ele geçirdi.
Baskında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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