Malatya'da kaçak kazı operasyonu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli operasyonla suçüstü yakalandı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekimhan ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Ekiplerin yaptığı operasyonda kazı yapan şüpheliler H.G, Y.D ve A.D'yi suçüstü yakalandı.
Ekipler, kazı yapılan alanda yaptığı aramada ise kaya patlatıcısı, jeneratör, matkap, balyoz, el feneri, valiz ile çeşitli yardımcı malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada ise bir "yılan kamera" bulundu.
Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.
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