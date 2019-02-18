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Malatya'da kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hekimhan kırsalına operasyon düzenleyen ekipler bölgede iddiaya göre H.G., Y.D. ve A.D.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonda yanlarında kaçak kazı yapmada kullanılan malzemeler ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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