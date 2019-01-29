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Malatya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:56 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 14 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede sit alanı olan Tümülüs'te kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Operasyonda ayrıca iş makinesi, kamyon, otomobil, detektör ve balyoz ele geçirildi. Şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Malatya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 14 gözaltı

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