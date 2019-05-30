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Malatya'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Kale ve Pütürge ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermi ile kartuş ele geçirildi.

Malatya'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Kale ve Pütürge ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermi ile kartuş ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ve Pütürge ilçesinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapan polis, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ile mermi, kartuş ve cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

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Malatya'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

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