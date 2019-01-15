Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünler bulunduğunu belirlediği bazı adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 7 ayrı adrese yapılan baskınlarda; 145 kilo nargile tütünü, 48 şişe içki ile 6 bin 317 sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polisin gözaltına aldığı 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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