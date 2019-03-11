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Malatya'da kaçakçılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

MALATYA'da polisin kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da polisin kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde kaçakçılık yaptığı belirlenen adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda 2 bin kaçak sigara ve 65 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis ekipleri yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

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Malatya'da kaçakçılık operasyonu

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