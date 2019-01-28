Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç ve cep telefonu gibi farklı kaçak ürünler bulunduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde 2 bin 490 adet kaçak ilaç, bin 820 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 85 adet kaçak elektronik sigara likiti ve 50 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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