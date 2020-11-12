HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da kadın cinayeti

Malatya’da kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 02:27 | Son Güncelleme

Malatya’da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini silahla vurarak öldürdü.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Hande Sokak’ta bir apartmanda meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P.

Malatya’da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini silahla vurarak öldürdü.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Hande Sokak’ta bir apartmanda meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P. 23.15 sıralarında eşi Emine P.’nin (73) ikametine geldi. Eve giren Mehmet P. tartıştığı eşine tabanca ile 1 el ateş ettikten sonra olay yerinde kaçtı.
Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Emine P.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi Mehmet P.’yi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı. Bu arada Emine P.’nin vefat haberini alarak olay yerine gelen çocukları ve yakınları sinir krizi geçirirken ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
Emine P.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtıOrtalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
Sevdiklerinize kısa cuma mesajlarıSevdiklerinize kısa cuma mesajları
1/
En Çok Okunan Haberler
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
Joe Biden'ın danışmanından Türkiye açıklaması
Joe Biden'ın danışmanından Türkiye açıklaması
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
İzmir’de eski koca dehşeti! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
Türkiye'den Yunanistan'a çok sert Oruç Reis ve Doğu Akdeniz cevabı
Türkiye'den çok sert Doğu Akdeniz cevabı
Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
MSB görüntüleri paylaştı! Türkiye ve Rusya arasında önemli imza
MSB görüntüleri paylaştı! Türkiye ve Rusya arasında önemli imza
Kuşadası Körfezi’nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası Körfezi’nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
İstanbul Fatih'te hareketli gece! Polisi vurdu, özel harekat sevk edildi
Fatih'te hareketli gece! Polisi vurdu, özel harekat sevk edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.