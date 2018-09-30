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Malatya'da "Kadın Sohbetleri"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

Dermatoloji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Kandi tarafından başlatılan "Kadın Sohbetleri" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Malatya'da kadınlar, sağlık sorunları hakkında bilgilendirildi - Prof. Dr. Başak Kandi: "İnternet bilgisi yerine gerçek, doğru bilgi vermek istiyoruz"

Dermatoloji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Kandi tarafından başlatılan "Kadın Sohbetleri" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Malatya'da kadınlar, sağlık sorunları hakkında bilgilendirildi.

Model ve sunucu Gizem Özdilli'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Başak Kandi, kadınların sağlıkla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Kandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden kendisine gelen yardım çağrılarını cevaplandırmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kendisine genelde şehir dışından dermatolojik hastalıklar, alerji ve güzellikle ilgili soruların yöneltildiğini aktaran Kandi, şunları belirtti:

"Bu soruların hepsine ayrı ayrı cevap vermek çok zor. Her gün yaklaşık 150-200 soru yöneltiliyordu. Bu kapsamda Anadolu Ajansı'nın desteklediği bir sosyal sorumluluk projesi olsun istedik. Soruları bölgede bir il seçerek canlı, yüz yüze cevaplayalım istedik. Şimdi de dermatolojik hastalılarla, alerji ve güzellikle ilgili tüm sorularını burada cevaplayacağız. Her bölgede bir kente gideceğiz."

Kandi, sivilceden mantara, saç dökülmesinden tırnak rahatsızlıklarına kadar cilt, tırnak ve saçla ilgili her türlü sorunun kendisine sorulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok ender görülen hastalıklarla ilgili bile soru geliyor ancak cilt rahatsızlıkları ön planda. Amacımız doğru bilgilendirme. Halkın cevap alamadığı sorulara doğru, düzgün, birinci ağızdan cevap vermek. İnternet bilgisi yerine gerçek, doğru bilgi vermek istiyoruz. Çünkü ciddi bir bilgi kirliliği var. Bazen öyle sorular geliyor ki 'Sivilcem var yüzüme macun sürdüm' diyor, yanık. Bakıyorum internete yazılmış 'Bu iyi gelir.' denmiş. Vatandaşlara daha doğru, kişiye zarar vermeyen birinci ağızdan bilgi vermek istiyoruz."

Kandi, sosyal sorumluluk projesinin bir sonraki duraklarının İzmir ve Sinop'a olduğunu dile getirdi.

- "Bilgi kirliği var"

Model ve sunucu Gizem Özdilli de sağlıkla ilgili doğru bilinen pek çok yanlışın uygulandığını ifade ederek, "Kadınlar burada işi bilen profesyonel, profesör bir kişiden bu sorularını cevaplarını alacak. Bu konuda Anadolu Ajansı'na da destekleri için teşekkür ediyorum. Çünkü halk sağlığı, kadın sağlığı demek toplumun sağlığı demek. Biz de elimizden geldiğinde destek olacağız." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Nevin Saygı de etkinliği yararlı bulduğunu belirterek, "Allah razı olsun hekim ayağımıza geldi. İnşallah faydalanırım. Güzel bir proje. Bir kaç soru sordum, yararlı oldu, inşallah faydasını da göreceğim." sözlerine yer verdi.

Kandi daha sonra hem sosyal medya üzerinden hem de etkinliğe katılan kadınların sağlıkla ilgili her sorularını cevaplandırdı.

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