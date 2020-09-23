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Malatya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 20:08 | Son Güncelleme

Malatya’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Malatya-Sivas Karayolu Yazıhan ilçe girişinde meydana geldi.

Malatya’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya-Sivas Karayolu Yazıhan ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak D. idaresindeki 41 AV 797 plakalı otomobil ile Mustafa U. yönetimindeki 50 AZ 107 plakalı kamyon Yazıhan ilçe girişinde çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Fatma G., Seher G., Hüseyin A. ve Alaaddin U. yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerin çalışması sonrasında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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