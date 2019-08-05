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Malatya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 21:09 | Son Güncelleme

MALATYA'da, kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Malatya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Buhara Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Nihat Arslan yönetimindeki 44 BN 341 plakalı kamyonet ile Hüseyin Çapkan yönetimindeki 23 FS 766 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan anne Fatma (36) ile çocukları Nesrin (5) ve Zehra Aslan (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan yol ise araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Malatya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralıMalatya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralıMalatya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

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