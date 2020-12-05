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Malatya’da kamyonetin çarptığı veteriner hayatını kaybetti

05.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Malatya’da kamyonetin çarptığı veteriner hekim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, Malatya-Elazığ karayolu eski hal binası mevkiinde meydana geldi.

Malatya’da kamyonetin çarptığı veteriner hekim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Malatya-Elazığ karayolu eski hal binası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan İsmail Ş. (35) yönetimindeki 23 LA 244 plakalı kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Temiz’e (58) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Temiz ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralı şahıs burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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