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Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 00:53 | Son Güncelleme

MALATYA'da, ehliyetsiz İsmail Ç.’nin (17) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, ehliyetsiz İsmail Ç.’nin (17) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada İsmail Ç. ile aynı yaştaki 4 arkadaşı yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü İsmail Ç.’nin kullandığı 06 SC 946 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Necip Fazıl Bulutluöz (46)’ün kullandığı 44 AG 058 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çöp konteynerine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile aynı yaştaki arkadaşları Ahmet Can E., Mehmet Ethem Ş., Murat Berkehan B. ve Hürkan Ö. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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