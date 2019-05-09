Malatya'da kanalizasyon borusu patladı, seyir halindeki otomobilin tekeri çukura saplandı.

Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi İpek Caddesi'nde Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tarafından yeni yapılan camiye kanalizasyon borusu çekildi.

Cadde üzerinde yapılan çalışmanın ardından boru döşenen alan kapatıldı ve yol trafiğe açıldı. Osman Tokmak idaresindeki 44 T 0815 plakalı ticari otomobil, seyir halindeyken yolda küçük çaplı çökme oldu. Otomobilin arka tekeri çökme nedeniyle oluşan çukura saplandı. Trafik ekipleri caddeyi tek taraflı trafiğe kapattı.

MASKİ ekipleri ticari taksiyi halat kullanarak saplandığı çukurdan kurtardı.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu caddede bugün çalışma yapıldığını belirterek "Yeni inşa edilen caminin kanalizasyon şebekesi bugün döşendi. Çalışmalar sırasında üzerindeki hafriyat azalınca basınçtan dolayı su patladı. Şimdi arkadaşlar suyu kestiler. Arkadaşlar gerekli çalışmaları yaparak yolu trafiğe açacak. Sadece bir tane araç geçerken tesadüfen patlama anına denk geldi." dedi.

