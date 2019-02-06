HABER

Malatya’da kar küreme aracı devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 23:50 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi D.300 karayolu üzerinde meydana geldi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi D.300 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları Karahan bakım evine ait Karip Çelik yönetimindeki 23 AP 831 plakalı kar küreme aracı, yolda çalışma yaptığı esnada buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada sürücü Karip Çelik araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çelik, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif
Direksiyon başında ölü bulunduDireksiyon başında ölü bulundu
Samsun'da alkol alan grup arasında silahlı kavga: 1 yaralıSamsun'da alkol alan grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.