Malatya'da kar nedeniyle kapanan 226 mahalle yolunun 123'ü açıldı

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 226 mahalle yolunun 123'ü açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde ulaşıma kapanan 226 mahalle yolundan 123'ü, çalışma sonucu açıldı.

Pütürge'de 30, Hekimhan'da 20, Akçadağ'da 10, Arapgir ve Kale'de 8'er, Arguvan, Kuluncak ve Yazıhan'da 6'şar, Battalgazi'de 5 ve Doğanyol ilçesinde ise 4 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan kentte, 2 bin 212 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

