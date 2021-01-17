HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

17.01.2021 18:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde İşadamı Bülent Özdemir’i (60) banyoda baygın şekilde bulan yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde İşadamı Bülent Özdemir’i (60) banyoda baygın şekilde bulan yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Banyoda bulunan tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen işadamının kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsi sonrası kesinleşeceği öğrenildi.
Evde yapılan incelemelerin ardından işadamının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkürSağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 41?41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 41?
1/

En Çok Okunan Haberler

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kadir Şeker davasında olayların seyrini değiştirecek yeni bilgilerin olduğu iddia edildi

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsam’ı hedef alan Yunan Başpiskoposunu kınadı

Erbaş, o ifadelere sert karşılık verdi

Uludağ'daki pistler doldu taştı

Uludağ'daki pistler doldu taştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.