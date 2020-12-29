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Malatya’da karısını öldüren zanlı tutuklandı

29.12.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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Malatya’da eşini silahla vurarak öldürdükten sonra yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi Payitaht konutlarında bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.T.

Malatya’da eşini silahla vurarak öldürdükten sonra yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi Payitaht konutlarında bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.T. (40), 38 yaşındaki eşi S.T.’yi tabanca ile başından yaraladı. Ağır yaralan S.T. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ekipler tarafından gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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