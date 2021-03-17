Malatya’da kayınbirader enişte tartışmasında kan aktı: 2 yaralı

Malatya’da ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesiyle tartışan şahıs pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Sevecen Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin K. beraberinde Berhan K. ile birlikte Yusuf Y.’nın ikametinde kalan eşi ile görüşmeye gitti. Burada yapılan tartışmalı görüşmenin ardından evden dışarı çıkan Selahattin K. ile kayınbiraderi arasında sözlü tartışma devam ederken, Yusuf Y. evin penceresinden pompalı tüfekle Selahattin K. beraberindeki Berhan K.’nın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden Selahattin K. Berhan K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan biri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde diğer yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisinin olayda kullandığı suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

